Mayıs'ta halka arz edilmesi beklenen Şok Marketler'in arz edilecek hisse sayısı artırıldı. Revize hisse sayısına göre halka arz büyüklüğü 2.6 milyar ile 3.1 milyar lira arasında değişecek. Daha önce halka arz büyüklüğü 1.9 ile 2.2 milyar lira arasına denk geliyordu. KAP'a yapılan açıklamaya göre; Şok Marketler'in sermayesinin 360 milyondan 578.5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218.5 milyon lira nominal değerli, yüzde 37.8 oranında hisse arz edilecek.
Şok’un yüzde 37.8’i halka arz edilecek
Etiketler: Şok Marketler , halka arz
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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