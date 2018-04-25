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Şok’un yüzde 37.8’i edilecek

Şok’un yüzde 37.8’i halka arz edilecek
Mayıs'ta edilmesi beklenen Şok Marketler'in arz edilecek hisse sayısı artırıldı. Revize hisse sayısına göre halka arz büyüklüğü 2.6 milyar ile 3.1 milyar lira arasında değişecek. Daha önce halka arz büyüklüğü 1.9 ile 2.2 milyar lira arasına denk geliyordu. KAP'a yapılan açıklamaya göre; 'in sermayesinin 360 milyondan 578.5 milyon liraya çıkarılması sonucu 218.5 milyon lira nominal değerli, yüzde 37.8 oranında hisse arz edilecek.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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