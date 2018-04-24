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Sağlık ine dört koldan teşvik

Sağlık turizmine dört koldan teşvik
Maliye Bakanı Naci Ağbal, sağlık i kapsamındaki hizmetler için getirilen istisnasının, 'yi başka ülkeler karşısında avantajlı duruma getirdiğini belirtti. "Sağlık turizmini kurumsal olarak teşvik etmek amacıyla yeni bir düzenleme daha yapacağız. Özel sektöre sağlık turizmi kapsamında yapacağı yatırımlarda ilave yatırım teşvikleri getireceğiz" diyen Ağbal, şöyle devam etti: "Ekonomi Bakanlığı, yatırım teşvik sistemi içinde tanımlamak suretiyle ilave kurumlar vergisi indirimi ve KDV istisnası sağlayacak. Yurt dışında diğer kurumlarıyla birden fazla yılı kapsayan sözleşmeler yapılabilecek. Özellikle Avrupa'daki sosyal güvenlik kurumlarıyla uzun dönemli sözleşmeler yaparak, o ülkeler hasta ve yaşlılarını bakım için gönderdiğinde anlaşılan fiyatlar üzerinden tedavi ve bakımlarını sağlayacağız." Ağbal, Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bir düzenleme üzerinde çalıştığını belirtti.
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