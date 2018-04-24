Çocuklu turist geliyor

Turizm sektörü hareketli günlere yelken açtı. Sezonu dolu geçiren kış turizmi merkezlerinin ardından, sahil otellerinde de erken rezervasyon sevinci yaşanıyor. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelen yoğun ilgi, otellerin yaz aylarını dolu geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Güvenli ülke imajımızın tazelenmesi ile özellikle çocuklu ailelerin rezervasyonlarının arttığı görüldü. İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bünyesindeki Öger Tours'un üst yöneticisi Songül Göktaş Rosati, tatil ülkesi Türkiye'ye duyulan güvenin geri geldiğini söyledi. Rosati, 2018'in ilk 3 ayında mükemmel bir erken rezervasyon dönemi geçirdiklerini belirtti. Türkiye pazarının bir geri dönüş yaşadığını, bunun da özellikle çocuklu ailelerde görüldüğüne işaret eden Rosati, "Ocak ve Şubat'ta ailelerin payı yüksekti. Bu aylarda her 4 rezervasyondan biri çocuk için yapıldı. Türkiye geleneksel olarak çocuk dostu bir ülkedir ve fiyatperformans kalitesi de rakipsizdir" şeklinde konuştu.
EGE KIYILARI DOLDU
Türkiye'nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar Mayıs ve Haziran ile Eylül ve Kasım'da da çok tercih edildiğini anlatan Rosati, "Türkiye, sadece internet üzerinden değil, seyahat acentelerinde de aktif olarak sunuluyor" değerlendirmesinde bulundu. Nisan ayında da olumlu eğilimin sürdüğünü ve bunun bundan sonra da devam etmesini ümit ettiklerini söyleyen Rosati, Alman tatilcilerinin özellikle Türkiye'nin uzun güney sahillerini sevdiğini ifade etti. Ege Denizi ve Bodrum için yapılan rezervasyonlarda da durumun iyi olduğunu belirten Rosati, İstanbul'un da oldukça fazla tercih edildiğini kaydetti. Alman tur operatörlerinden FTI Grubu'nun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018'in ilk 3 ayında Türkiye'ye rezervasyonlardaki gelişmelerden memnun olduklarını vurgulayarak, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye'de çok rahat ettiğini söyledi. Gunz, müşterilerin geçen yıla göre Türkiye'de daha uzun süreli rezervasyonlar yaptığına işaret ederek, "Geçtiğimiz 2 yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler, şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye sahillerine dönüyor" dedi.
EGE KIYILARI DOLDU
Türkiye'nin sezon öncesi ve sonrasındaki aylar Mayıs ve Haziran ile Eylül ve Kasım'da da çok tercih edildiğini anlatan Rosati, "Türkiye, sadece internet üzerinden değil, seyahat acentelerinde de aktif olarak sunuluyor" değerlendirmesinde bulundu. Nisan ayında da olumlu eğilimin sürdüğünü ve bunun bundan sonra da devam etmesini ümit ettiklerini söyleyen Rosati, Alman tatilcilerinin özellikle Türkiye'nin uzun güney sahillerini sevdiğini ifade etti. Ege Denizi ve Bodrum için yapılan rezervasyonlarda da durumun iyi olduğunu belirten Rosati, İstanbul'un da oldukça fazla tercih edildiğini kaydetti. Alman tur operatörlerinden FTI Grubu'nun üst yöneticisi Dietmar Gunz da 2018'in ilk 3 ayında Türkiye'ye rezervasyonlardaki gelişmelerden memnun olduklarını vurgulayarak, özellikle çocuklu ailelerin Türkiye'de çok rahat ettiğini söyledi. Gunz, müşterilerin geçen yıla göre Türkiye'de daha uzun süreli rezervasyonlar yaptığına işaret ederek, "Geçtiğimiz 2 yıl içinde başka tatil hedefleri seçenler, şimdi büyük ölçüde tekrar Türkiye sahillerine dönüyor" dedi.
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