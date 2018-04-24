Esnaf bayram etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bayramın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte tatil günü 3'e çıkınca, vatandaşlar da civar şehirlere ve kıyılara akın etti. Bir yere gidemeyenler ise sokağa çıkıp güzel havanın tadını çıkarttı. Sokakların canlanmasıyla esnaf da kazandı. Alışveriş arttı, cirolar yükseldi.
EGE KIYILARI DOLDU
23 Nisan'ın hafta sonu ile birleşmesi, tatilcileri harekete geçirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Nisan tatilinde en fazla talebin Ege kıyılarına olduğunu belirterek, "Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar" dedi. Üye acentelerden aldığı bilgiye göre, geçen yılla karşılaştırıldığında 23 Nisan'da tura çıkan kişi sayısının yüzde 30-50 oranında arttığını söyleyen Bağlıkaya, "1 Mayıs resmi tatili de bildiğiniz gibi salı gününe denk geliyor. 23 Nisan-1 Mayıs arasındaki dönemi birleştirip daha uzun tura çıkan vatandaşlarımızın bu yöndeki paketlere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
CİĞER İÇİN 1 SAAT BEKLEDİLER
RESMİ tatil olan 23 Nisan'ı değerlendirmek isteyen İstanbullular, sahillerin yanı sıra çevre şehirlere de akın etti. Hareketlilikten Edirne de nasibini aldı. Edirne, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler, meşhur tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda 1.5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi. Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, müşterilere ciğer yetiştiremediklerini söyledi. Dinar, "Bizim için çok tatlı telaş bu, her geleni ağırlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
EGE KIYILARI DOLDU
23 Nisan'ın hafta sonu ile birleşmesi, tatilcileri harekete geçirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, 23 Nisan tatilinde en fazla talebin Ege kıyılarına olduğunu belirterek, "Özellikle Çeşme, Ayvalık, Marmaris ve Bodrum talebin yüksek olduğu, dolulukların yüksek seviyeye ulaştığı noktalar" dedi. Üye acentelerden aldığı bilgiye göre, geçen yılla karşılaştırıldığında 23 Nisan'da tura çıkan kişi sayısının yüzde 30-50 oranında arttığını söyleyen Bağlıkaya, "1 Mayıs resmi tatili de bildiğiniz gibi salı gününe denk geliyor. 23 Nisan-1 Mayıs arasındaki dönemi birleştirip daha uzun tura çıkan vatandaşlarımızın bu yöndeki paketlere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
CİĞER İÇİN 1 SAAT BEKLEDİLER
RESMİ tatil olan 23 Nisan'ı değerlendirmek isteyen İstanbullular, sahillerin yanı sıra çevre şehirlere de akın etti. Hareketlilikten Edirne de nasibini aldı. Edirne, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler, meşhur tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda 1.5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi. Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, müşterilere ciğer yetiştiremediklerini söyledi. Dinar, "Bizim için çok tatlı telaş bu, her geleni ağırlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
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