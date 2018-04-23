TOKİ ’den faiz indirimi

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvuruların yarın başlayacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, kampanya kapsamındaki konut ve işyeri sahiplerinin borç bakiyelerini gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini söyledi. Turan, "Konut faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerekiyordu. Biz de bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip konut kredisi faizlerini 50 bin liraya kadar 120 ay vade imkanı ile yüzde 0.99'dan verecek. 50 bin liranın üzerindeki krediler ise 120 aya kadar yüzde 1.06 faiz oranıyla verilecek" şeklinde konuştu. Kredi kullanacak vatandaşların tahsis ücreti ödemeyeceğini de kaydeden Turan, kampanyadan yararlanmak için son tarihin 18 Mayıs olduğunu vurguladı.
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