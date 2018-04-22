Plastik tehlike

Kart kopyalanması, cihazların birden fazla POS cihazından geçirilmesi, sahte mesajlarla kart bilgilerinin ele geçirilmesi gibi yöntemlerle kart sahipleri dolandırılıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dolandırıcılara karşı tüketicileri uyaran bir metin yayınladı. Türkiye'de kart kullanıcılarının her geçen gün bilinçlendiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Kurduğumuz gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz" dedi.
SAKIN KANMAYIN
Dolandırıcılar en çok kendilerini savcı, polis, bankacı veya sigortacı olarak tanıtıp ülke güvenliği için yardım istiyor. Veya 'kartınız, bilgileriniz çalındı, dolandırıcıları yakalamak için yardımınıza ihtiyacımız var' diye telefon ediyor. Asla kanmayın, telefon numarasını kaydedip 155'i arayın. Çok bilindik bir yöntem de 'Tebrikler, ödül kazandınız' şeklinde. Hepsini biliyor ama kanıyoruz. Aman dikkat. Bilgilerinizi asla paylaşmayın, kimseye para vermeyin. Son dönemde de 'borcunuz var, icraya verildiniz' diye arayanlar türedi.
HARCAMALAR ÖNEMLİ
Alışverişlerde iş yerinin verdiği satış belgesini inceleyin, kaç liraya onay verdiğinizi tekrar görün. Belgede alışveriş tarihi, kart sahibi, alışveriş tutarının doğru olduğunu kontrol edin.
Kredi kartı ekstrelerini kontrol edin, yapmadığınız harcamaları bankanıza bildirin.
Acil durumlar için bankanızın numarasını mutlaka telefonunuza kaydedin.
Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personeli dahil, kimseyle paylaşmayın.
ÖDEME YAPARKEN DİKKAT
POS'tan başka bir cihazdan kartınız geçmesin.
Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.
Ödeme sonrası kartı geri aldığınızdan, kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.
Kartınızın görüntüsünün (fotokopi ve fotoğraf gibi) alınmadığından emin olun.
BAŞKASININ TELEFONUNDAN ARAMAYIN
ATM'lerde tanımadığınız kişilerden yardım almayın.
ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphelenirseniz bankanızı arayın.
Kartınızın ATM'ye sıkışması durumunda hemen bankayı arayın.
Bankayı ararken kendi telefonunuzdan, banka numarasını çevirin, başkasının teklifini reddedin.
İNTERNETTE TUZAK VAR
İnternetten alışverişlerinizi, güvendiğiniz sitelerden yapın.
İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini kendiniz yazın.
İşlemlerini kullanıcısı çok olan bilgisayarlardan değil, kişisel bilgisayarınızdan yapın.
SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğinizde web sitesinin bankanıza ait olduğundan emin olun.
Bankanıza aitmiş görüntüsü verilen sitelere kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.
Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.
Şifrenizi kimseye söylemeyin, dışarıdan görünmesini önleyin.
Şifresi başkasına söylenen kart artık sizin değildir.
SAKIN KANMAYIN
Dolandırıcılar en çok kendilerini savcı, polis, bankacı veya sigortacı olarak tanıtıp ülke güvenliği için yardım istiyor. Veya 'kartınız, bilgileriniz çalındı, dolandırıcıları yakalamak için yardımınıza ihtiyacımız var' diye telefon ediyor. Asla kanmayın, telefon numarasını kaydedip 155'i arayın. Çok bilindik bir yöntem de 'Tebrikler, ödül kazandınız' şeklinde. Hepsini biliyor ama kanıyoruz. Aman dikkat. Bilgilerinizi asla paylaşmayın, kimseye para vermeyin. Son dönemde de 'borcunuz var, icraya verildiniz' diye arayanlar türedi.
HARCAMALAR ÖNEMLİ
Alışverişlerde iş yerinin verdiği satış belgesini inceleyin, kaç liraya onay verdiğinizi tekrar görün. Belgede alışveriş tarihi, kart sahibi, alışveriş tutarının doğru olduğunu kontrol edin.
Kredi kartı ekstrelerini kontrol edin, yapmadığınız harcamaları bankanıza bildirin.
Acil durumlar için bankanızın numarasını mutlaka telefonunuza kaydedin.
Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personeli dahil, kimseyle paylaşmayın.
ÖDEME YAPARKEN DİKKAT
POS'tan başka bir cihazdan kartınız geçmesin.
Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.
Ödeme sonrası kartı geri aldığınızdan, kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.
Kartınızın görüntüsünün (fotokopi ve fotoğraf gibi) alınmadığından emin olun.
BAŞKASININ TELEFONUNDAN ARAMAYIN
ATM'lerde tanımadığınız kişilerden yardım almayın.
ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphelenirseniz bankanızı arayın.
Kartınızın ATM'ye sıkışması durumunda hemen bankayı arayın.
Bankayı ararken kendi telefonunuzdan, banka numarasını çevirin, başkasının teklifini reddedin.
İNTERNETTE TUZAK VAR
İnternetten alışverişlerinizi, güvendiğiniz sitelerden yapın.
İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini kendiniz yazın.
İşlemlerini kullanıcısı çok olan bilgisayarlardan değil, kişisel bilgisayarınızdan yapın.
SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğinizde web sitesinin bankanıza ait olduğundan emin olun.
Bankanıza aitmiş görüntüsü verilen sitelere kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.
Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.
Şifrenizi kimseye söylemeyin, dışarıdan görünmesini önleyin.
Şifresi başkasına söylenen kart artık sizin değildir.
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