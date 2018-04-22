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Ev alana 20 bin lira

Ev alana 20 bin lira
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında 13 bin hesaba ve 81 milyon lira birikime ulaşılırken, yle desteğin üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, tutarının da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilmesi ilgiyi daha da artıracak. Bakanlık, yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira alabilecek. larında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.
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