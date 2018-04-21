Hileli otomobil satan yandı

İKİNCİ el otomobil satışında oldukça sık karşılaşılan kilometre düşürülme olayı, Yargıtay'ın son kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek mahkeme, satıcının, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile gizlenen ayıplardan sorumlu olduğuna hükmetti. Kararla, kilometresinin düşürüldüğü ortaya çıkan araç, satıcıya verilip bedeli iade alınabilecek. Yargıtay'ın kararı emsal olduğundan, bundan sonra bu tür olaylarda uygulanacak. Vatandaşı kandıran cezasını çekecek.