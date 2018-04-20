İndirimli tatil için son 11 gün

Vatandaşa indirimli tatil yolunu açan erken rezervasyon kampanyalarında son günler... 7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Yüzde 50'ye varan indirimle otel rezervasyonu imkanı için 11 güne girildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, iç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda sayının şu ana kadar 5 milyona yaklaştığını belirterek, "Kampanya bu ay son bulacak. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor" dedi. Sektör olarak 2018'den çok umutlu olduklarını belirten İşler, yılın ilk 3 ayında yaşanan yüzde 33'lük büyümenin bunun işaret fişeği olduğunu dile getirdi. Türkiye turizm sektörünün rekorlar yılı olarak bilinen 2015'te 38 milyon turistin ağırlandığını hatırlatan İşler, "Bu yıl inşallah yine 38 milyon turisti yakalayacağız" şeklinde konuştu.
KRUVAZİYERLE TURİST GETİRENE 29 MİLYON $
Türkiye'ye kruvaziyerle turist getiren A grubu seyahat acentelerine bu yıl için yaklaşık 12 milyon dolar, 2019 için de 17 milyon dolar destek verilmesi öngörülüyor. 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip acentelere yabancı turist başına Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık aylarında 45, Mayıs, Haziran aylarında 35, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak. Ayrıca 2019'da indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarının yüzde 50 artırılarak uygulanması kararı alındı.
KRUVAZİYERLE TURİST GETİRENE 29 MİLYON $
Türkiye'ye kruvaziyerle turist getiren A grubu seyahat acentelerine bu yıl için yaklaşık 12 milyon dolar, 2019 için de 17 milyon dolar destek verilmesi öngörülüyor. 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip acentelere yabancı turist başına Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık aylarında 45, Mayıs, Haziran aylarında 35, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak. Ayrıca 2019'da indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarının yüzde 50 artırılarak uygulanması kararı alındı.
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