Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek veriliyor. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, artık 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden de yararlanacak. İş öğrenen annelere ayrıca cep harçlığı da ödenecek. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61 lira cep harçlığı veriliyor. Siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi alanlardaki programlara katılanlara ise günlük 75 lira ödeniyor. Ayrıca torba yasa ile çalışan annelere kreş kolaylığı geldi. Yasa ile kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirildi.
Anneye çifte destek
Etiketler: İŞKUR , çalışan anne
- 20 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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