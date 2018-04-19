TANAP’ta vana Haziran’da açılıyor

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin İpek Yolu TANAP'ta ilk ticari gaz 30 Haziran'da törenle verilecek. İran ve Rus gazına alternatif olarak Azerbaycan'ın Türkiye'deki gaz kapasitesini artıracak proje ile ilgili konuşan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "30 Haziran'da ticari gaz akışını başlatmamız gerekiyor. Bundan yaklaşık 1 sene sonra da, 2019 ortasında da TAP'a da gaz vermeye hazır hale gelmeyi planlıyoruz" dedi.
■ Barış ŞİMŞEK
■ Barış ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.