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’ta vana Haziran’da açılıyor

TANAP’ta vana Haziran’da açılıyor
Türkiye ve tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin TANAP'ta ilk ticari gaz 30 Haziran'da törenle verilecek. İran ve Rus gazına alternatif olarak Azerbaycan'ın 'deki gaz kapasitesini artıracak proje ile ilgili konuşan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi () Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "'da ticari gaz akışını başlatmamız gerekiyor. Bundan yaklaşık 1 sene sonra da, 2019 ortasında da TAP'a da gaz vermeye hazır hale gelmeyi planlıyoruz" dedi.


■ Barış ŞİMŞEK
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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