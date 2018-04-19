Ramazan yaklaşırken, bu yıl da gıdada fiyat artışları yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Kırmızı et fiyatları da yeniden gündeme oturdu. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, her sene Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek, "Ramazan'ın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek. Kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır" dedi. Tunç'un bu sözleri üzerine vatandaşlardan "Madem indirim olacak, neden Ramazan'ı bekliyorsunuz? Şimdi indirin" yorumları geldi. Bu arada Gıda Bakanlığı da Ramazan'da et fiyatlarının yükselmemesi, vatandaşın ucuza tüketim yapabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, et fiyatlarının ucuzlaması için yeni önlemlere hazırlanırken; besicilerin de hayvanı saklayıp, yüksek fiyata satmasına müsaade edilmeyecek.
İndirimi şimdi yapın!
Etiketler: kırmızı et , gıda bakanlığı
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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