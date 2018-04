İndirimi şimdi yapın!

yaklaşırken, bu yıl da gıdada fiyat artışları yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Kırmızı et fiyatları da yeniden gündeme oturdu. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanıher sene Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek,Kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır" dedi. Tunç'un bu sözleri üzerine vatandaşlardan "Madem indirim olacak, neden Ramazan'ı bekliyorsunuz? Şimdi indirin" yorumları geldi. Bu arada Gıda Bakanlığı da Ramazan'da et fiyatlarının yükselmemesi, vatandaşın ucuza tüketim yapabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, et fiyatlarının ucuzlaması için yeni önlemlere hazırlanırken; besicilerin de hayvanı saklayıp, yüksek fiyata satmasına müsaade edilmeyecek.