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İndirimi şimdi yapın!
Ramazan yaklaşırken, bu yıl da gıdada fiyat artışları yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. fiyatları da yeniden gündeme oturdu. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, her sene Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek, "Ramazan'ın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek. Kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır" dedi. Tunç'un bu sözleri üzerine vatandaşlardan "Madem indirim olacak, neden Ramazan'ı bekliyorsunuz? Şimdi indirin" yorumları geldi. Bu arada da Ramazan'da et fiyatlarının yükselmemesi, vatandaşın ucuza tüketim yapabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlık, et fiyatlarının ucuzlaması için yeni önlemlere hazırlanırken; besicilerin de hayvanı saklayıp, yüksek fiyata satmasına müsaade edilmeyecek.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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