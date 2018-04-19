Mardin'in Kızıltepe ilçesinde borç aldıkları altın bileziği bozdurarak işyeri açan ve perde üreten Necla Çelik ve kızı Tuba, Avrupa'dan sipariş almaya başladı. Perde sektörüne annesiyle birlikte bir bilezik borç alarak girdiklerini belirten Tuba Çelik, "2 bin 500 lira ile başladık. Çok güzel de ilerledik diye düşünüyoruz. Tabii azim, gayret ve inançla" dedi. Avrupa'dan perde siparişi almaya başladıklarını anlatan Çelik, "Almanya, İsveç, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyoruz" şeklinde konuştu.
Borç bilezikle başladı ihracatçı oldu
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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