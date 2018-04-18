THY lise mezunu pilot arıyor

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, şirket filosunda yer alan "B737" ile "A320" uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tecrübesine sahip olan veya tip yetkisi olmayan 2. pilot adaylarının "Tecrübesiz II. Pilot Adayı" olarak değerlendirileceğini belirtildi.

Açıklamada, adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

THY A.O. filosunda yer alan B737, A320 uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tecrübesine sahip olan veya tip yetkisi olmayan II.Pilot adayları Tecrübesiz II. Pilot Adayı olarak değerlendirilecektir.

GENEL NİTELİKLER

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1973 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

TEKNİK NİTELİKLER

ATPL teori kredili CPL/IR(A) veya ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

Entegre eğitim alınması durumunda en az PIC(A – Airplane) 70 saat; modüler eğitim alınması durumunda en az PIC(A – Airplane) 100 saatgerekmektedir (Helikopter PIC (H) saatleri geçersizdir)

B737 veya A320 uçak tiplerinde 750 saatten az uçuşu olan adaylar için;

Geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olması

Tip yetkisine sahip olmayan adaylar için;

MEP(A)(land) ve IR tarihinin güncel olması gerekmektedir.

SAĞLIK ŞARTLARI

ICAO Annex-1 ve JAR FCL-3'teki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir) ve güncel Sağlık Sertifikası'na sahip olmak.

YABANCI DİL ŞARTI

THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

DİĞER ŞARTLAR

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak