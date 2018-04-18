İş dünyası erken seçim kararını nasıl karşıladı?

İTOBAŞKANI AVDAGİÇ: "SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI EN ÇOK REEL SEKTÖRE YARAR"

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçimkararını değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır."

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: "SON DERECE OLUMLU KARŞILIYORUZ"



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, 24 Haziran 2018 tarihinde "erken seçim kararını", iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye'ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

DEİK BAŞKANI OLPAK: "BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"



Olpak, 24 Haziran 2018 olarak belirlenen seçim tarihinin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin belirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Her zaman ifade ettiğim gibi; iş dünyası önünü görmek ister ve belirsizlikleri sevmez.

2019 yılı Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor. Ülke gündeminden seçimlerin kalkması ekonominin karar almasını ve yön bulmasını mümkün kılacaktır ve yabancı yatırımcının da arzu ettiği istikrar ile güven ortamını sağlayacaktır. Seçimlerin en kısa sürede tamamlanıp, gündemden kalkmasıyla işimize ve hedeflerimize daha çok odaklanabileceğiz."

ASKON BAŞKANI CESUR: "ERKEN SEÇİM KARARI YERİNDE OLMUŞTUR"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Cesur, "Türkiye'nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye'nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu kararla bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak. 24 Haziran tarihi yerinde bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.

İSTİB BAŞKANI KOPUZ: "EN DOĞRU KARAR MİLLİ İRADEYE BAŞVURMAKTIR"

Kopuz: "Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belirsizlik sona erdi.

Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımız da 24 Haziran'da sandıkta en doğru kararı vererek belirsizlik ortamını sona erdirecek ve biz ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz."