Otomobil satışlarında büyük artış!

2018 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 5,47 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı ve toplam 4 milyon 282 bin 134 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 4 milyon 256 bin 637 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12,4 ile İngiltere'de, yüzde 11,6 ile Norveç'te, yüzde 5,5 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Danimarka'da, yüzde 2,2 ile İsveç'te ve yüzde 1,5 ile İtalya'da görüldü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve İsviçre yer aldı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Macaristan yüzde 29,8, Romanya yüzde 28,6 ve Hırvatistan yüzde 28,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Mart ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı ve toplam 1 milyon 836 bin 960 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 937 bin 984 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 15,7 ile İngiltere'de, yüzde 13,2 ile Danimarka'da, yüzde 11,7 ile İzlanda'da, yüzde 10,7 ile İrlanda'da, yüzde 8,7 ile Çek Cumhuriyeti'nde, yüzde 7,8 ile İsviçre'de görüldü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında İtalya, Slovakya, Belçika, Avusturya, Almanya, İsveç ve Letonya yer aldı.

2018 Mart ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 34,5, Macaristan yüzde 28,5 ve Slovenya yüzde 20,1 oranlarıyla yer aldı.