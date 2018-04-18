Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4.4'e yükseltirken, 2019 beklentisini yüzde 4'e çekti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Nisan 2018 sayısını 'Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim' başlığıyla yayımladı. Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeye yer verilen raporda, 'döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması' ve 'bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları' acil öncelikler olarak nitelendirildi. Raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
IMF’den Yüzde 4.4’lük U dönüşü
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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