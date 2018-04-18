Hükümet; teknoloji, imalat sanayii, altyapıya yönelik yatırımlar için uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde piyasalar 40 yıl vadeli finansman modeli ile canlanacak. Yaklaşık 10 yıl ödemesiz krediler Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlandığı maliyetin çok altında olacak. Hükümet, yatırımların finansmanında kalkınma bankaları aracılığıyla da 6 önemli hamleye imza atacak. Ucuz, uzun vadeli ve kolay erişilebilir kredi sağlayan kalkınma bankalarının sayısı artacak. Büyümeye katkı sunacak projeler için kredi muslukları açılacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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