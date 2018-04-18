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40 yıl vadeli finansman

40 yıl vadeli finansman
Hükümet; teknoloji, imalat sanayii, altyapıya yönelik yatırımlar için uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde piyasalar 40 yıl vadeli finansman modeli ile canlanacak. Yaklaşık 10 yıl ödemesiz krediler 'nin uluslararası piyasalardan borçlandığı maliyetin çok altında olacak. , yatırımların finansmanında kalkınma ları aracılığıyla da 6 önemli hamleye imza atacak. Ucuz, uzun vadeli ve kolay erişilebilir kredi sağlayan kalkınma bankalarının sayısı artacak. Büyümeye katkı sunacak projeler için kredi muslukları açılacak.


Hazal ATEŞ
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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