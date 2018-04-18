30 bin TL hibe için son gün 30 Nisan

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan'da sona erecek. Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerden, başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe ödeme yapılacak. Başvurular, ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından kabul edilecek.
Etiketler: 30 nisan , hibe , hibe desteği , Tarım , çiftçi
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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