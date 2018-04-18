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30 bin TL için son gün

30 bin TL hibe için son gün 30 Nisan
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç lerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan'da sona erecek. Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerden, başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe ödeme yapılacak. Başvurular, ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından kabul edilecek.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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