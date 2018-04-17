Tesla üretimi durdurdu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen mektupta otomasyonu iyileştirmek adına üretimi 4-5 gün süreyle durdurulduğu ve fabrikada çalışanların, bu süre zarfında ücretsiz izinli sayılacağı belirtildi.

Bugüne kadar 400 bin adet sipariş alan Tesla'nın Model 3'üyle ilgili olarak Musk tarafından yapılan son açıklamada, yaza kadar 5 bin adet daha aracın üretilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Martta, şirketin borsadaki hisseleri açısından tarihinin en kötü ayını geçiren Tesla'nın üretime ara verme kararı şirketin mali geleceği açısından kaygıları artırdı. Tesla'nın hisseleri neredeyse yüzde 25 düşmüştü. Moody's, Tesla'nın kredi notunu düşürmüş ve şirketin görünümünü negatife çevirmiş, Morgan Stanley de Tesla'nın Model 3 üretimini hızlandırması gerektiğini duyurmuştu.