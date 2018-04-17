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  1. Tesla üretimi durdurdu

, 'nin büyüme tahminini yükseltti

, 'nin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

IMF, Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti!

ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşla hızlandığına işaret edilen raporda, 2017 yılına yönelik büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4'e çıkaran , 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4'e çekti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

"DÖVİZ KURU RİSKİ ACİL ÖNCELİK"

Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeye yer verilen raporda, "döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması" ve "bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak nitelendirildi.

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları ihtimalleri göz önüne alındığında, borç çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi suretiyle azaltılması önemli." uyarısına yer verildi.

IMF ekonomistlerinin, Türkiye'de enflasyonun Merkez Bankası tarafından belirlenen hedefin üstünde seyrettiğine işaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 16:20
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