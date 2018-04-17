Kamuda ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilere, fazla çalışmalarında, gece işlerinde ve bayram mesailerinde ekstra ödemeler yapılacak. Çalışma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde dulurulan, 2018- 2020 yıllarında 3 yıl süreyle yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesine göre; hafta tatilinde çalıştırılan işçilere bu gün için toplam 2 yevmiye ödenecek. 20.00- 06.00 saatleri arasında çalışanlara (güvenlik görevlileri hariç) ücretleri yüzde 10 zamlı verilirken, fazla çalışma ücreti de normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, işçiye önceden duyurulacak. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek. Ayrıca taşeron işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan 1 hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.
Taşerona 3 yevmiye
Etiketler: Taşeron
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.