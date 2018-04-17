Halkın gazetesi TAKVİM, halkın sesi olmaya devam ediyor. Ekonomi yazarı Ali Şerbetçi bugünkü çalışma hayatında merak ettiğiniz soruları yanıtladı.
Dedikodu yapan tazminatsız atılır
Halkın gazetesi TAKVİM, halkın sesi olmaya devam ediyor. Ekonomi yazarı Ali Şerbetçi bugünkü çalışma hayatında merak ettiğiniz soruları yanıtladı.
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