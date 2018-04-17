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  1. Robotlar iş başında

yapan tazminatsız atılır


Halkın gazetesi TAKVİM, halkın sesi olmaya devam ediyor. Ekonomi yazarı Ali Şerbetçi bugünkü çalışma hayatında merak ettiğiniz soruları yanıtladı.
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  • 17 Nisan 2018, Salı 04:45
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