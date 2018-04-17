Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.4, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.3 arttı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 azaldı. Şubat'ta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 azaldı.
Sanayi üretimi yüzde 10 arttı
Etiketler: Sanayi üretimi , imalat sanayi
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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