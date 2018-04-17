Yapay zekanın önümüzdeki dönemde insan hayatına yapacağı etkiler merak ediliyor. Yapay zekanın fikir önderi kabul edilen Stuart J. Russell, geleceğe ışık tuttu. Russell, "5 yıl sonra yapay zekalı robotlar sokakta aramızda dolaşacak. Artık çamaşır yıkayacaklar, ekin biçecekler, yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler" dedi. Geçtiğimiz haftalarda Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a gelen Russell, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına ilişkin de şunları kaydetti: "Şu anda, yapay zeka insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride yapay zekanın insanlığın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. Yapay zeka, insan zekasını bir zaman geldiğinde geçecek. Yapay zeka ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH'ye baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu... Google, Facebook da bu rakamın peşinde."
Robotlar iş başında
Yapay zekanın fikir önderi kabul edilen Stuart J. Russell, ‘5 yıl sonra yapay zekalı robotlar aramızda dolaşacak. Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler’ dedi
Etiketler: Yapay zeka , İstanbul , google
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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