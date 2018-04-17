Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırının ardından bazı uyanık tur operatörleri ve acentelerin algı operasyonu yaparak fiyat indirimine gitmek istediklerine dikkat çekti. Otelcilere çağrı yapan Çavuşoğlu, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyon. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi. Acentalara da seslenen Çavuşoğlu, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah" şeklinde konuştu.
Otellere fiyat uyarısı
Bazı tur operatörleri ve acentelerin fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalıştığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat indirimine gitmesin’ dedi
Etiketler: Dışişleri Bakanı , Mevlüt Çavuşoğlu , otel
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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