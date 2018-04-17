AK Parti'nin yürüttüğü uyum çalışmalarında, Başbakanlık ve bakanlıklarla ilişkili kurum ve kuruluşların durumu tek tek masaya yatırıldı. Başbakanlık'la ilişkili 25 kurumdan bazılarının lağvedilmesi, bazılarının ise birleştirilmesi tartışılıyor. Buna göre, şu an sayıları 80'i bulan 'merkez valilikleri' artık olmayacak. Bir ilde görevli olmayan valiye, bürokraside yeni bir görev verilmezse, devletle ilişiği kesilecek. İncelenen kurumlar arasında Başbakanlık'a bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı da bulunuyor. Bu kurumun tamamen lağvedilmesi planlanıyor.
Merkez valiliği kaldırılacak
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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