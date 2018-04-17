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İcra oyunu

Sahte ’leri tüketicinin kabusu oldu. Dolandırıcılar, haciz ile korkutarak vatandaşların verilen ’a para yatırmasını sağlıyor

İcra oyunu
Telefonlara 'e-tebligat' başlığıyla gelen ve bir şirketine ait eski bulunduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı bilgisinin yazıldığı 'ler, çok sayıda vatandaşın kabusu oldu. Alacaklı firmalar adına gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak, fahiş borç tutarlarıyla ilgili numarası verilerek insanların haciz işlemlerinden korkup belirtilen miktarları yatırması sağlanıyor.

MESAJLARA KANMAYIN
İcra çıkış tebliği, hukuki işlem bildirimi ve icra tebliği başlıklarıyla gönderilen larda, 'söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği' yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor. Belirli aralıklarla, 'e-tebligat' olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, 'son uyarı' başlıklarıyla 'dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı' türü uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, yaygınlaşan bu mesajlara tüketicinin kanmaması gerektiğini açıkladı..
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