İcra oyunu

Telefonlara 'e-tebligat' başlığıyla gelen ve bir GSM şirketine ait eski borç bulunduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı bilgisinin yazıldığı SMS'ler, çok sayıda vatandaşın kabusu oldu. Alacaklı firmalar adına gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak, fahiş borç tutarlarıyla ilgili IBAN numarası verilerek insanların haciz işlemlerinden korkup belirtilen miktarları yatırması sağlanıyor.
MESAJLARA KANMAYIN
İcra çıkış tebliği, hukuki işlem bildirimi ve icra tebliği başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, 'söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği' yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor. Belirli aralıklarla, 'e-tebligat' olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, 'son uyarı' başlıklarıyla 'dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı' türü uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, yaygınlaşan bu mesajlara tüketicinin kanmaması gerektiğini açıkladı..
MESAJLARA KANMAYIN
İcra çıkış tebliği, hukuki işlem bildirimi ve icra tebliği başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, 'söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği' yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor. Belirli aralıklarla, 'e-tebligat' olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, 'son uyarı' başlıklarıyla 'dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı' türü uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, yaygınlaşan bu mesajlara tüketicinin kanmaması gerektiğini açıkladı..
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