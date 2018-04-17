Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 4 farklı ödeme alıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Süt parasının bu yılki tutarı 149 lira. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu da en az 5 bin 50 lira. Ayrıca annelere yarım gün çalışma imkanı da veriliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet veriyor. Yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay süreyle yarım gün çalışılabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira iş görmezlik ödeneği ve bin 877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7 bin 376 lira ödeniyor.
Anneye 7 bin 376 TL
Etiketler: çalışan anne
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.