Enerji Bakanı Berat Albayrak, 4. "Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu" konferansına katılmak üzere gittiği Almanya'da, Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2'nci, ihracatında 1'inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir" ifadesini kullandı. Albayrak şöyle devam etti: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan, hızlı büyümesini enerji ihtiyacıyla da karşılayan bir ülke olması hasebiyle, özellikle Almanya ile bu yeni dönemde iş birliğimizi enerji ve ekonomi noktasında arttırarak Türkiye Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz.
Almanya çok önemli ortak
Albayrak, “Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak” dedi. Altmaier de, “Yakın çalışma kararı aldık” mesajını verdi
Etiketler: ALMANYA , Türkiye , Berat Albayrak
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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