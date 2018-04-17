Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 puan azalarak yüzde 10.8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Ocak'ta tarım dışı işsizlik oranı 2.5 puanlık azalışla yüzde 12.7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1.6 puanlık artışla yüzde 46.4 oldu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye'nin büyüme performansının istihdam dostu olarak devam ediyor olmasının Ocak ayı verilerinde de ortaya çıkmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
1.3 milyon iş buldu
Etiketler: Jülide Sarıeroğlu , istihdam , Türkiye , işsizlik
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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