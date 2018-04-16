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vatandaşa fırsatı

Roman vatandaşa istihdam fırsatı
Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik çağrısına iş dünyasından gelen desteğin ardından, kamuda da önemli bir adım atılıyor. Düzenli işi olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi.

Hazal ATEŞ
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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