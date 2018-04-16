Roman vatandaşa istihdam fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlara yönelik çağrısına iş dünyasından gelen desteğin ardından, kamuda da önemli bir adım atılıyor. Düzenli işi olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan Roman vatandaşların mesleki becerileri geliştirilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Roman vatandaşların kamu istihdam hizmetlerine erişimlerinin sağlanması ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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