İstanbul serbest piyasada dolar 4,1030 liradan, avro 5,0620 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,1010 liradan alınan dolar, 4,1030 liradan satılıyor. 5,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0620 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0970 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0520 lira olmuştu.