Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 16 Nisan 2018'de de yükseliyor mu? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 16.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 177 lira bandında ilerliyor. 16 Nisan Pazartesi günü gram altın 177,27 liradan alınırken 177,33 liradan satılıyor. Çeyrek altın 285,58 lira alınırken 292,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.179,00 liradan alınıp 1.191,00 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.