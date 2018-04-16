Bu festivale gelenlere konut hediye

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-13 Mayıs'ta 3'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yenikapı Meydanı'ndaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Borsa İstanbulYönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran katıldı.

"GEÇTİĞİMİZ YIL YÜKSEK, 1 MİLYONA ULAŞAN BİR KATILIM GÖRDÜK"



Toplantıda konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bu yıl sponsorlukta üçüncü yılları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Etnospor Kültür Festivali'nde ilk yıldan itibaren beklenenin üzerinde bir başarı yakaladık. Geçtiğimiz yıl yüksek, 1 milyona ulaşan bir katılım gördük. Bu yıl Borsa İstanbul açısından ustalık dönemi olacak. Etkinliklerde sermaye piyasalarını, kurumumuzun ürünlerini derinleştirmeye fırsat olacak. Hükümetimizin önceliği İstanbul'u bir finans merkezi yapmak. Etnospor'a baktığımızda, geçmişin ihtişamını geleneksel spor dallarında nasıl günümüze taşıyoruz ve oradaki güzellikleri yakalıyorsak, İstanbul'un da finans ve ticaret tarafında tarihin tüm dönemlerinde merkez olduğunu görüyoruz.



Günümüzde hak ettiği noktadan biraz uzaklaştığını ama bu tür etkinlikler ve derinleşmelerle İstanbul'un finans alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Etnospor, milyonu aşan katılımcısıyla borsa ve sermaye piyasaları için bir fırsat. En temel sıkıntımız, kendimizi geniş kitlelere anlatmakta zorlanıyoruz. Bu tür ailelerin, gençlerin katıldığı aktivitelerde finans tarafındaki ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz."



Bu yıl etkinliğe çok daha aktif katılacaklarını belirten Karadağ, inovatif ürünlerle bu yıl katılımcılara ev sahipliğinin ilk nüvesini dağıtacaklarını söyledi.



GELEN KONUKLARA HEDİYELER VERİLECEK



Karadağ, devamla şunları kaydetti:



"Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek."



"ECDADIN BİZE BIRAKTIĞI KÜLTÜR MİRASI GELECEĞE TAŞIMA MİSYONUMUZ VAR"



Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da Vakıf Katılım'ın sektörün en genç üyesi olduğunu belirterek, "Modern bankacılığın yanı sıra ecdadın bize bıraktığı kültür miraslarını gelenekten geleceğe taşıma gibi misyonumuz var. Bankacılık yaparken aynı zamanda bu tür etkinlikleri de desteklemek ve ortaya çıkarmakla mükellefiz. Vakıf Katılım olarak kültürümüzü yaşatma, dayanışma, yardımlaşma, topluma faydalı organizasyonları destekleme misyonumuz var." ifadelerini kullandı.



Oran, 20'nci yüzyılın, spor dallarının kurumsallaştığı bir dönem olduğunu, aynı zamanda binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporu ve kültürünü üzücü şekilde uzaklaştırdığını söyledi.



Geri kalmış, uzaklaştırılmış ecdadın bıraktığı spor dallarının gençlerle tanıştırılması ve geçmişin hatırlanması adına Etnospor Kültür Festivali'nin önemli olduğuna işaret eden Oran, "Etnospor Başkanımıza çok teşekkürler... Gençlerimizi bu tip sporlarla buluşturmak ve tanıştırmak bizi biz yapan değerlerimizden biri... Katılım bankacılığımızda Okçuluk Kulübümüzü kurduk. Bu kulübümüz de organizasyonda yerini alıp yarışacak." diye konuştu.