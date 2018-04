58 ülke Türk tavuğu tüketiyor

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grup Başkanı Şahin Aydemir, Afrika'dan Çin'e, Japonya'dan Bosna Hersek'e kadar 58 ülkeye beyaz et ihracatı yapıldığını söyledi.

Has Tavuk Genel Müdürü de olan Aydemir, AA muhabirine, Türkiye'deki tavukçuluk sektöründe dünyanın en iyi teknolojilerinin kullanıldığını ifade etti.

Yetişmiş eleman ve fason üreticilik modeliyle dünyadaki üretim teknolojisini en iyi şekilde kullandıklarını anlatan Aydemir, çiftçi ile doğrudan üretimi sektör olarak çok başarılı bir şekilde yaptıklarına dikkati çekti.

Aydemir, sektörün hızla büyüdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'deki üretim 2 milyon 200 bin tona ulaşmış durumda ve 58 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl üretimi 2 milyon 350 bin ton civarına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 58 ülkenin içinde o kadar geniş bir yelpaze var ki Afrika'dan Çin'e, Japonya'dan Bosna Hersek'e kadar geniş bir alana hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz ülkelerin hepsinde Türk tavuk ürünleri her geçen gün daha da talep görüyor. Ülkemizde beyaz et üretiminde gün geçtikçe artışlar oluyor. İnsanların sağlıklı hayvansal gıda ve protein kaynağı olarak kullandıkları beyaz et, çocukların beyin ve sinir hücrelerinin gelişmesinde önemli bir etken oluyor. Biz aslında halkımızın sağlıklı hayvansal proteine ulaşmasını sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesiyiz."

JAPONYA'YA TAVUK ÜRÜNLERİ

Aydemir, ihracatçılar birlikleriyle sürekli iletişim içinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya Türkiye'deki tavukçuluk sektörünü gösteren çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bugün 58 ülkeye ihracat yapabilecek duruma geldik. En son geçtiğimiz yıl Japonya'ya ile yapılan anlaşmalarla 2017'nin kasım ayından itibaren iki hükümet arasında tavuk ürünlerinin satışıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Şu anda orada ürünlerimizi satıyor. Dünya genelinde 42 milyar dolar kanatlı sektörünün bir pazar potansiyeli mevcut. Beyaz et üretiminde dünyada 7. konumundayız. Bu sıralamamız giderek yükseliyor."