Sanayinin alt sektörleri, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2, imalat sanayi sektörü endeksi %10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.
Sanayide çarklar dönüyor!
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 arttı
Sanayinin alt sektörleri, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2, imalat sanayi sektörü endeksi %10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.
Etiketler: sanayi
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