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Yol Durumu
  1. İşsizlik rakamları açıklandı!

de çarklar dönüyor!

üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 arttı

Ekonomide sevindiren rakamlar!

nin alt sektörleri, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2, imalat sanayi sektörü endeksi %10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 10:06
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