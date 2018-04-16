Binlerce vatandaş konut için biriktiriyor

Ev sahibi olma hayali kuranların konut alımlarını desteklemek amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 20 bin liraya çıkarılan "Konut Hesabı" uygulamasında 13 bin vatandaşın açtığı hesaplarda biriken para 81 milyon liraya ulaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca konut sahibi olamamış ailelerin ilk defa ev sahibi olabilmeleri Mayıs 2016'da başlatılan "Konut Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

Uygulama kapsamında ilk etapta en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan Türk vatandaşlarına konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20'sine kadar ve maksimum 15 bin lira olacak şekilde devlet desteği sağlanırken, mart ayında yapılan yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami 15 bin lira olan sınır da 20 bin liraya çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ikinci yılını doldurmak üzere olan uygulama kapsamında bankalar ve finans kurumlarında 13 bin vatandaş "Konut Hesabı" açtırdı. Açılan hesaplarda biriken para miktarı ise 81 milyon lira oldu.

SİSTEMDE 5 YIL KALAN KARLI ÇIKACAK

"Konut Hesabı ve Devlet Katkısı" uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte üç yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle bu oranlar değiştirilirken, sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları hazırlanacak yeni yönetmelikle belirlenecek.

Devlet desteği üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında ise uygulamadan en karlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak.

Bakanlık, "Konut Hesabı" uygulamasında 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i ve yine en fazla 20 bin liraya kadar destek sağlayacak. Bu oranlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı kadar da artırılacak.

Uygulamanın başladığı Mayıs 2016 tarihi dikkate alındığında, konut hesaplarında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.