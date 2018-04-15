Okullarda gıda güvenliği

Barış ŞİMŞEK

Bakanlığı üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla harekete geçiyor. Bu kapsamda öğrencilere eğitimler verilecek. Ayrıca öğretmen, kantin çalışanları ile aileler de eğitim alacak. 2018 yılında 170 eğitim faaliyeti uygulanması planlanırken, bu eğitimlerin verileceği hedef kişi sayısı ise 8 bin 500 olacak. Bu yıl 36 bin 500 okula da gıda güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştirilecek.