40 milyon turist bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ana pazar olarak tanımladığımız Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018 yılını, rekor kırarak 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Yıl sonunda turizmden elde ettiğimiz gelirin de 30 milyar dolar seviyesini aşmasını ve bu çerçevede kişi başı ortalama turizm gelirimizin 750 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Bağlıkaya, bu hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Türkiye'nin iki ana pazarı konumunda bulunan Almanya ve Rusya'dan gelen rezervasyon verileri çok olumlu. Almanya'dan yüzde 60, Rusya'dan da yüzde 30'un üzerinde rezervasyon artışları var. Bu yıl Almanya ve Rusya, 6 milyonlara ulaşacağını tahmin ettiğimiz rekor rakamlarla birincilik için yarışacak. Bununla birlikte İngiltere, Hollanda gibi son iki yıllık dönemde düşüş gösteren pazarlardan Türkiye'ye yönelik ilgi ve talebin yeniden canlanmasını çok önemli buluyoruz."
Bağlıkaya, bu hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Türkiye'nin iki ana pazarı konumunda bulunan Almanya ve Rusya'dan gelen rezervasyon verileri çok olumlu. Almanya'dan yüzde 60, Rusya'dan da yüzde 30'un üzerinde rezervasyon artışları var. Bu yıl Almanya ve Rusya, 6 milyonlara ulaşacağını tahmin ettiğimiz rekor rakamlarla birincilik için yarışacak. Bununla birlikte İngiltere, Hollanda gibi son iki yıllık dönemde düşüş gösteren pazarlardan Türkiye'ye yönelik ilgi ve talebin yeniden canlanmasını çok önemli buluyoruz."
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