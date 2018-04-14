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Türk balığı 70 ülkenin sofrasında

Türk balığı 70 ülkenin sofrasında
Türkiye'nin ı, bu yılki avlanma sezonunun genel olarak kötü gitmesine rağmen yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 233 milyon dolara ulaştı. İhracatta ilk sırayı 41 milyon dolarla Hollanda alırken, bu ülkeyi 26 milyon dolarla İtalya, 24 milyon dolarla Japonya izledi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, son yıllarda hava kargoyla yapılan balık ihracatında artış yaşandığını, yaklaşık 40 ülkeye hava kargoyla balık gönderdiklerini belirtti.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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