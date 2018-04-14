Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, bu yılki avlanma sezonunun genel olarak kötü gitmesine rağmen yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 233 milyon dolara ulaştı. İhracatta ilk sırayı 41 milyon dolarla Hollanda alırken, bu ülkeyi 26 milyon dolarla İtalya, 24 milyon dolarla Japonya izledi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, son yıllarda hava kargoyla yapılan balık ihracatında artış yaşandığını, yaklaşık 40 ülkeye hava kargoyla balık gönderdiklerini belirtti.
Türk balığı 70 ülkenin sofrasında
Etiketler: Su Ürünleri , ihracat , Türkiye
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.