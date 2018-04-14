Oyak Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir ile Alman Linde Grubu'nun kurduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı'nın verimli endüstriyel gaz üretim tesisi faaliyete geçti. İsdemir'den yapılan açıklamada, "Oksijen üretim kapasitesini yüzde 60, azot üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak tesisin sağlayacağı oksijen kapasitesi sayesinde İsdemir'de yıllık 300 bin ton ilave çelik üretimi gerçekleşecek. Bu üretimin ciroya etkisi 750 milyon lira seviyesinde olacak" denildi. OYAK Grubu Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de "Verimlilik artışı çalışmalarımızı planlı şekilde hayata geçiriyoruz" dedi.
Çelik gibi işbirliği
Etiketler: Oyak Maden Metalürji Grubu , Süleyman Savaş Erdem , Çelik
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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