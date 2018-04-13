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Mantar üretti, hem kendi hem de köylüyü zengin etti!

Burdurlu Mustafa Külür, 10 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 15 bin liralık krediyle kurduğu kültür mantarı tesisini geliştirerek örnek olduğu köyünde, köy halkını bu işe yönlendirerek tersine göçü teşvik etti.

  • 13 Nisan 2018, Cuma 15:17
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