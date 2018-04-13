;
Yol Durumu
  1. Piyasalardaki Trump rüzgarı kısa sürdü

'ın ""i ilk siparişi aldı

Geliştirdiği silah sistemleri başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen , bu başarısına uzaktan komutalı silah sistemi () 'i de ekledi.



Kara ve deniz platformlarında kullanılabilen özgün tasarım silah sistemleri geliştirerek üreten , hava savunma top ve füze sistemleri, uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemleri, tank, obüs, havan, çok namlulu roket atar ve deniz topları için atış kontrol sistemleriyle güçlü bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • 13 Nisan 2018, Cuma 12:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ