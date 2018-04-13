Kara ve deniz platformlarında kullanılabilen özgün tasarım silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, hava savunma top ve füze sistemleri, uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemleri, tank, obüs, havan, çok namlulu roket atar ve deniz topları için atış kontrol sistemleriyle güçlü bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.
ASELSAN'ın "NEFER"i ilk siparişi aldı
Geliştirdiği silah sistemleri Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen ASELSAN, bu başarısına uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) NEFER'i de ekledi.
Etiketler: ASELSAN , Savunma Sanayii , Türkiye , NATO , Nefer , UKSS , Kazakistan
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