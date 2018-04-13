



Kara ve deniz platformlarında kullanılabilen özgün tasarım silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, hava savunma top ve füze sistemleri, uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemleri, tank, obüs, havan, çok namlulu roket atar ve deniz topları için atış kontrol sistemleriyle güçlü bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.