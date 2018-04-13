Hükümet, tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve ihracat potansiyelini artırmak için önemli bir adım attı. Kümes hayvanları etleri, yumurta, bal, sebze ve kurutulmuş sebzeler, meyveler, zeytinyağı, konserve, çikolata, bisküvi, dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve suları gibi ürünler için iade yardımından yararlanılacak. İhracatçı firmaların hak edişleri Merkez Bankası nezdinde açılacak hesaptan mahsup yoluyla karşılanacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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