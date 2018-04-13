ENERJİ Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Enerji sektörü olarak 2018'de 5 milyon ağaç dikeceğiz. Bu sadece başlama vuruşu. Eminim ki başka paydaşların da dahil olmasıyla bu süreci çok daha ileri noktaya taşıyacağız" dedi. 'Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası' kapsamında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Albayrak, enerji kaynaklarını daha akılcı kullanmak gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ciddi mesafe aldığını ifade eden Albayrak, "Günü kurtaran değil geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002'den bu yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli somut plan ve programlar yaparak 2023'ü, 2053'ü, 2071'i kurgulayan bir ülke" diye konuştu.
YENİLENEBİLİR BÜYÜYOR
Albayrak, yerli ve yenilenebilir kaynakların rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, "Son 10 yılda gerçekleşen elektrik üretim tesisi yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın kurulu güç içindeki payı yüzde 32'yi geçti. Dünya ortalamasının üzerindeyiz" dedi. Gelecek 10 yılda 10 bin megavat rüzgar ve 10 bin megavat güneş enerjisiyle kapasitenin daha fazla artacağını dile getiren Albayrak, böylece Türkiye'nin çevreci enerji üretiminde dünyada 'parmak ısırtacak' bir düzeye ulaşacağını aktardı.
YENİLENEBİLİR BÜYÜYOR
Albayrak, yerli ve yenilenebilir kaynakların rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, "Son 10 yılda gerçekleşen elektrik üretim tesisi yatırımlarının yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın kurulu güç içindeki payı yüzde 32'yi geçti. Dünya ortalamasının üzerindeyiz" dedi. Gelecek 10 yılda 10 bin megavat rüzgar ve 10 bin megavat güneş enerjisiyle kapasitenin daha fazla artacağını dile getiren Albayrak, böylece Türkiye'nin çevreci enerji üretiminde dünyada 'parmak ısırtacak' bir düzeye ulaşacağını aktardı.
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