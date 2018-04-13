İstanbul serbest piyasada dolar 4,1050 liradan, avro 5,0630 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,1030 liradan alınan dolar, 4,1050 liradan satılıyor. 5,0610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0390 lira olmuştu.
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