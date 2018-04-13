Hükümet, çocuk işçilerden sokaklarda, terör bölgelerinde yaşayan çocuklara kadar mağduriyetleri gidermek için seferber olurken, Aile Bakanlığı da yoksul ailelerin çocukları için de özel bir çalışma başlattı. Ailesi dar gelirli olduğu için SED'den yararlanan 108 bin çocuk için okul destek projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Bakanlık il müdürlüklerinde çalışan personel, ailelerle ve çocuklarla teker teker görüşmeler yaparak çocukların yeteneklerini, yatkınlıklarını, eğitim almak istedikleri alanları belirleyecek.
108 bin yoksul çocuğa eğitim
Etiketler: proje
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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