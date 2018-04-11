İlk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na alınacak 3 bin 500 özel güvenlik personeli ilanına rekor başvuru geldi. 14 bini aşkın kişi Yeni Havalimanı'nın güvenlik elemanı olmak için sıraya girdi. Dolgun ücret yazan ilana başvurular devam ederken, kabul edilen adaylar eğitimlerini başarıyla tamamlar tamamlamaz Temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapacak. İstihdam edilecek kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek. Havalimanının yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak.
İstanbul Yeni Havalimanı'na 3 bin 500 özel güvenlik personeli alınacak
Etiketler: İstanbul Yeni Havalimanı , özel güvenlik , istihdam
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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