Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 11 Nisan 2018'e de rekorla başladı. Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 11.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,47 liradan alınırken, 177,49 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,61 liradan alınırken 290,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 566,82'den alınırken 581,45 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1157,00 liradan alınıp 1169,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2833,38 liradan alınırken 2877,92 liradan satılıyor.